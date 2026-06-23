Ново 20: националите на Кюрасао спят с половинките си по време на световното

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Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат наруши традиционно футболно табу, като разреши на играчите си да бъдат с половинките си по време на световното първенство в САЩ.

До момента абсолютният дебютант в турнира записа загуба от Германия (1:7) и равенство с Еквадор (0:0).

Главният лекар на отбора, Сюзан Хуурман обясни решението с два основни мотива.

Емоционален баланс - присъствието на семействата намалява носталгията, стреса и безпокойството по време на дългия турнир.

Финансова подкрепа - тъй като много от играчите не са високоплатени, федерацията е поела разходите за самостоятелни стаи за партньорите и децата им, които иначе не биха могли да си позволят престоя в САЩ.

В четвъртък Кюрасао предстои да изиграе последния си мач от груповата фаза срещу Кот д'Ивоар.