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Един убит и 8 ранени при бой в Йордания след загубата 1:2 от Алжир на световното

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Снимка: Ройтерс

Един човек е починал от раните си, получени при бой между футболни фенове в Аман след загубата на националния тим на Йордания от Алжир с 1:2 на световното първенство.

Министърът на вътрешните работи на Йордания съобщи, че девет души са били настанени в болница, след като са гледали мача в Сан Франциско на голям екран в центъра на столицата. Един от ранените е починал малко след инцидента. Останалите са получили лечение и са в стабилно състояние, съобщиха от министерството, предава БТА.

Хиляди йорданци се бяха събрали на "Хашемит Плаца" в центъра на Аман в ранните часове на вторник, за да гледат мача на националния отбор.

Снимка: Ройтерс

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