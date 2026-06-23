ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Неуспелият да класира Италия на световното Гатузо ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23097241 www.24chasa.bg

Григор Димитров с 50 победи на трева, чака йорданец

1908
Григор Димитров

Григор Димитров вече има 50 победи на трева на турнири от професионалната верига.

В Майорка бившият №3 в света отстрани 6:1, 7:6 (7:3) специалиста на двойки Марк Полманс (Авл), без да му даде нито една възможност за пробив. Това бе първият спечелен тайбрек за Димитров от началото на годината. 

"Първият сет показа, че все още съм добър. Не бе лесно, но аз гледам ден за ден, опитвам да надграждам. Трябват ми повече мачове. Тук е горещо, но колкото е по-топло, толкова по-добре за мен", коментира Григор.

В следващия кръг той очаква "щастливия губещ" от квалификациите Абдулах Шелбайх от Йордания, който тренира в академията на Рафаел Надал - точно в Майорка. 

Григор Димитров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)