Григор Димитров с 50 победи на трева, чака йорданец

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Григор Димитров вече има 50 победи на трева на турнири от професионалната верига.

В Майорка бившият №3 в света отстрани 6:1, 7:6 (7:3) специалиста на двойки Марк Полманс (Авл), без да му даде нито една възможност за пробив. Това бе първият спечелен тайбрек за Димитров от началото на годината.

"Първият сет показа, че все още съм добър. Не бе лесно, но аз гледам ден за ден, опитвам да надграждам. Трябват ми повече мачове. Тук е горещо, но колкото е по-топло, толкова по-добре за мен", коментира Григор.

В следващия кръг той очаква "щастливия губещ" от квалификациите Абдулах Шелбайх от Йордания, който тренира в академията на Рафаел Надал - точно в Майорка.