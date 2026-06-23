Погледите на футболния свят тази вечер ще бъдат насочени към Кристиано Роналдо и Хари Кейн. След като Лионел Меси, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд блеснаха и във вторите си мачове на Мондиал 2026, двамата нападатели ще опитат да се включат сериозно в битката за Златната обувка.

Аржентинският капитан отново беше над всички с два гола срещу Австрия, а Мбапе и Холанд също продължиха головата си серия срещу Ирак и Сенегал. Така надпреварата за голмайстор №1 на Световното първенство вече се очертава като една от най-интригуващите теми на турнира.

Най-голямото напрежение обаче е върху раменете на Кристиано Роналдо. Португалия не успя да спечели първия си мач, завършвайки 1:1 с ДР Конго, а представянето на отбора и на своя капитан предизвика редица коментари. Срещу Узбекистан тази вечер победата е почти задължителна за "мореплавателите", а всички очакват Роналдо най-после да открие головата си сметка на Мондиала.

Допълнителен заряд носи и фактът, че легендарният португалец е само на едно попадение от историческо постижение - да стане първият футболист, който се е разписвал на шест различни световни първенства. Междувременно големият му съперник Лионел Меси продължава да чупи рекорди и да трупа голове, което само увеличава напрежението около португалската суперзвезда.

От другата страна е Хари Кейн. Капитанът на Англия вече има два гола след успеха над Хърватия и тази вечер срещу Гана ще се опита да намали изоставането си от лидерите в класирането на реализаторите. Англичанинът вече е печелил Златната обувка на Мондиал 2018 и отлично знае как се води подобна битка.

Дали Роналдо ще напише нова страница във футболната история и дали Кейн ще се доближи до Меси, Мбапе и Холанд? Отговорът ще дойде тази вечер, когато двама от най-големите нападатели на своето поколение отново излизат под светлините на прожекторите.

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