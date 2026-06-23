Жена дава 5200 евро за билети за Мондиала, за да сбъдне мечтата на дядо си. Не ги пуснали на стадиона

5200 евро плаща 26-годишна жена за билети за Световното първенство по футбол, за да сбъдне мечтата на дядо си.

Чрез платформата за препродажба на билети StubHub, Паола купува билети за мача Мексико - Южна Корея и организира пътуването за нея и 89-годишния си дядо до стадиона в Гуадалахара.

А той се връща в родната си страна десетилетия, след като я е напуснал. Паола и дядо ѝ Чико Мендес пътуват от калифорнийския град Сан Диего. Младата жена публикува снимки и видеа в Тик Ток от емоционалното им пътуване - от полета със самолета, през настаняването в хотела до пристигането им пред стадиона.

Двамата пристигат в Гуадалахара, Мексико, облечени в екипи на страната, но се сблъскват с неприятна изненада: оказва се, че билетите, които Паола е купила не са й изпратени и ги няма на телефона си. Затова достъпът им до трибуните се оказва невъзможен.

Пред New York Post младата жена споделя, че не за пръв път използва StubHub, за да купи билети, без никакви проблеми.

"Пристигнахме на стадиона за мача и все още не бях получила билетите", обяснява тя. По-рано ги платила и получила потвърждение за покупката онлайн. От стадиона жената се свързала с отдела за обслужване на клиентите на платформата. Оттам й казват, че трябва да изчака до полувремето, за да получи билетите. Дори тогава обаче, билетите не идват.

Така Паола и дядо й Чико гледат мача на малкия екран на мобилния й телефон. Когато Мексико вкарва първия гол и Чико чува възгласите на над 40 хил. фенове на стадиона, се разплаква. Un hombre de casi 90 años pagó 5 mil dólares por boletos de fútbol en una plataforma de reventa, pero nunca los recibió. El caso se viralizó en redes, generando indignación por el fraude y el impacto emocional de su sueño frustrado. pic.twitter.com/gSQ0I7ANgI — Sintexto (@SintextoMX) June 20, 2026

"Дойде, изпълнен с очаквания и надежда", споделя внучка му. Сълзите й разбили сърцето й.

Историята на Паола поражда вълна от солидарност сред потребителите в социалните мрежи, които настояват за някакво решение, така че възрастният мъж да успее да съпреживее емоциите на мондиала на стадиона.

От BILD се свързват с платформата за билети. Оттам посочват, че са във връзка с Паола и вече са възстановили парите ѝ. Екипът възнамерява да осигури на Паола и Чико VIP билети за един от предстоящите мачове на Мексико – включително трансфери, храна и напитки, съобщава bTV.

На 25 юни, четвъртък, страната играе срещу Чехия, след което има мач от 1/16 финала срещу все още неизвестен противник. И двата мача ще се играят в Мексико Сити – на надморска височина от приблизително 2300 м.

Остава неясно дали Чико, който страда от високо кръвно налягане, ще може да предприеме трудното пътуване. От StubHub коментират, че са „дълбоко огорчени" от това, което дядото и внучката са преживели.

Дали билетите евентуално са били продадени 2 пъти, остава неясно. Неуспешното закупуване на билет за Световното първенство от Паола изглежда не е единственият подобен случай. Business Insider също съобщава за разочаровани фенове.