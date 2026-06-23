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https://www.24chasa.bg/sport/article/23097789 www.24chasa.bg

Неуспелият да класира Италия на световното Гатузо пое "Лацио"

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Дженаро Гатузо, който не успя да класира Италия на мондиала, пое "Лацио".

Легендарният полузащитник подписа договор за две години с римляните и замени на поста Маурицио Сари, който от новия сезон ще води "Аталанта".

48-годишният Гатузо започва треньорската си кариера през 2013 година в швейцарския "Сион", след което води "Палермо", "ОФИ Крит", "Пиза", "Милан", "Наполи", "Валенсия", "Марсилия", "Хайдук" (Сплит). За последно бившият футболист бе начело на националния отбор на Италия. След загубата от Босна и Херцеговина след дузпи в баража за мондиала, Гатузо напусна.

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