Неуспелият да класира Италия на световното Гатузо пое "Лацио"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дженаро Гатузо, който не успя да класира Италия на мондиала, пое "Лацио".

Легендарният полузащитник подписа договор за две години с римляните и замени на поста Маурицио Сари, който от новия сезон ще води "Аталанта".

48-годишният Гатузо започва треньорската си кариера през 2013 година в швейцарския "Сион", след което води "Палермо", "ОФИ Крит", "Пиза", "Милан", "Наполи", "Валенсия", "Марсилия", "Хайдук" (Сплит). За последно бившият футболист бе начело на националния отбор на Италия. След загубата от Босна и Херцеговина след дузпи в баража за мондиала, Гатузо напусна.