Австралийски защитник е най-бърз на мондиала

Бранителят на "Фейенорд" Джордан Бос е развил 36,7 км/ч в час при един от спринтовете си

Няма Мбапе, няма Холанд, австралиец е най-бързият играч на мондиала. Бранителят на “кенгурата” Джордан Бос е развил най-голяма скорост на световното до момента. Защитникът на “Фейенорд” достигна 36,7 км/ч по време на победата на страната си с 2:0 над Турция в първия мач.

Зад Бос оставят нападателят на Норвегия Ерлинг Халанд и неговият съотборник от “Манчестър Сити” и защитник на Узбекистан Абдукодир Хусанов с 36,5 км/ч, развити по време на спринтовете из терените на САЩ, Мексико и Канада. Асът на френския национален отбор - Килиан Мбапе, който е сочен за един от бързите играчи на планетата, е чак на 9-ото място по този показател. Номер 10 в състава на “петлите” достига максимална скорост от 35,1 км/ч.

Бос, на 23 г., завърши най-добрия сезон в кариерата си във “Фейенорд”, утвърждавайки се като един от най-продуктивните бекове в Ередивизи. Неговите девет асистенции са най-много от всички играчи в отбора на Робин ван Перси, а четирите му гола помогнаха на ротердамския клуб да завърши втори в таблицата и да се класира за Шампионската лига. Неговата скорост му позволява да се промъква напред покрай опонентите си в преходни ситуации, а опитът му като защитник му позволява да действа по-дълбоко, когато е необходимо.

Най-бързият играч на световното първенство е от нидерландски произход. Неговият баща е от Ротердам. Има брат, който също е футболист - Кейси, който играе в Германия за “Майнц”.

В петък сутринта родината на Бос излиза в последния си мач от груповата фаза срещу Парагвай. При равенство и двата тима 100% ще си осигурят участие в 1/16-финалите на турнира. И при загуба Австралия може да продължи към елиминациите, но там играчите от Зеления континент ще трябва да изчакат развръзката в останалите групи.

