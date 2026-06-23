Меси шашнат от репортерите: Налага се да спирам по 500 пъти

Лионел Меси реагира на огромния интерес от страна на медиите след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия на световното с 2 негови гола
След последния съдийски сигнал капитанът отиде да говори с медиите и се стресна от броя на журналистите, които чакаха коментара му.
"Изглежда никога няма да свършим...", каза с усмивка звездният нападател.
"На всички им харесва да си говорят с теб", отвърна му репортер.
"Всеки иска да се приближи поотделно, разбираш ли? И се налага да спирам по 500 пъти", отговори Лео, смеейки се.
На световното великият Меси вече има 5 попадения, с които донесе победите над Алжир и Австрия.
С тези срещу последния противник навършващият утре 39 г. аржентинец вече еднолично е начело в класацията з най-много голове на световни финали с 18.
На второ място с по 16 са Килиан Мбапе (Фр) и Мирослав Клозе (Гер).