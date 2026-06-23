Меси шашнат от репортерите: Налага се да спирам по 500 пъти

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Лионел Меси реагира на огромния интерес от страна на медиите след победата на Аржентина с 2:0 над Австрия на световното с 2 негови гола

След последния съдийски сигнал капитанът отиде да говори с медиите и се стресна от броя на журналистите, които чакаха коментара му.

"Изглежда никога няма да свършим...", каза с усмивка звездният нападател.

"На всички им харесва да си говорят с теб", отвърна му репортер.

"Всеки иска да се приближи поотделно, разбираш ли? И се налага да спирам по 500 пъти", отговори Лео, смеейки се.

На световното великият Меси вече има 5 попадения, с които донесе победите над Алжир и Австрия.

С тези срещу последния противник навършващият утре 39 г. аржентинец вече еднолично е начело в класацията з най-много голове на световни финали с 18.

На второ място с по 16 са Килиан Мбапе (Фр) и Мирослав Клозе (Гер).