ФИФА отне акредитацията на коментатор за световното заради критики към шефовете й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ФИФА отне акредитацията на парагвайския коментатор Хорхе Вера за световното първенство поради критики към ръководството на организацията.

Решението е взето след коментарите на телевизионера по време на излъчването на мача от груповата фаза между Парагвай и Турция (1:0), в който нападателят Мигел Алмирон беше изгонен, защото си е закрил устата с ръка по време на спор с опонент. Той стана първият футболист в историята, получил червен картон за подобно нарушение.

Причината за отстраняването на журналиста са „многократни лични нападки и унизителни коментари, насочени към служители на ФИФА", обявиха от радиостанцията, цитирани от БТА.

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще приключи на 19 юли.