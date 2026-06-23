За 7-и път отбелязаха олимпийския ден в ПГ "Владимир Заимов" в Сопот

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За седма поредна година ПГ „Генерал Владимир Заимов"- гр.Сопот отбеляза Международния ден на олимпизма с ден, посветен на олимпийските ценности, спорта и ученическите постижения.

Събитието започна с едноминутно мълчание в памет на трагично загиналия ученик Кристиян Жеков. Ученици, учители и представители на ръководството сведоха глави в знак на почит.

След това последва традиционната церемония по запалване на олимпийския огън, извършена от изявени спортисти на гимназията, както и издигане на олимпийския флаг - символ на стремежа към съвършенство, уважение и честна игра.

Акцент в програмата бе награждаването на победителите в традиционния ученически футболен турнир. След поредица от оспорвани срещи шампион стана отборът на X „А" клас. Второто място зае тимът на VIII „Е" клас, трети се класираха учениците от XI „Г" клас, а четвъртото място остана за отбора на IX „А" клас.

Индивидуалните отличия бяха присъдени на Ивайло Иванов от VIII.Е клас - „Голмайстор на турнира", Иво Чернев X.А клас - „Най-полезен състезател, и Стилян Карафизов от IX .Г клас - „Най-добър вратар". Победителите получиха купи, медали и грамоти.

Наградите бяха връчени лично от директора на гимназията Георги Генов, който поздрави участниците за проявените спортен дух, дисциплина и воля за победа.

В рамките на тържеството Надежда Георгиева от 10 „Д" клас представи слово, посветено на принципите на олимпизма. Тя припомни, че истинската сила на спорта се крие не само в стремежа към победа, а и в уважението към съперника, приятелството и честната игра.

Със запаления олимпийски огън, развятото олимпийско знаме и заслужените отличия за най-добрите спортисти училищната общност на ПГ „Генерал Владимир Заимов" за пореден път показа, че олимпийските идеали продължават да вдъхновяват младите хора към упоритост, дисциплина и високи постижения както в спорта, така и в живота.