Меси или Роналдо? Лео за 5 мача вкара колкото CR7

Вечният спор Лионел Меси или Кристиано Роналдо май намери поредния си отговор. В последните си 5 мача на световно първенство аржентинецът е вкарал 8 гола, колкото португалецът за цялата си кариера на първенства на планетата. И на всичко отгоре си позволи да пропусне и дузпа. Която се оказа 33-ата в кариерата му.

Разбира се, Лео подобри рекорда за най-резултатен на световни първенства, като отвя Мирослав Клозе с 18 гола. Германецът остана с 16. Но това постижение може да е прекалено за кратко, след като Килиан Мбапе също вече е с 16. А пред него има още доста световни, докато Лео и Кристиано Роналдо вече наистина приключват след това в САЩ, Канада и Мексико.

Интересът към двубоя заради рекорда бе невероятен, като първите думи на Меси, след като видя морето от журналисти, които го очакваха след двубоя.

“Момчета, по този начин никога няма да приключим. Ще стоим до утре”, обърна се той към новинарите с усмивка.

Всички в момента са впечатлени от битката за голмайсторския приз на световното. Меси има 5 попадения, а зад него идват Мбапе и Ерлинг Холанд с по 4. В крайна сметка всичко ще зависи от това кой отбор ще продължи по-напред в турнира.

На мача обаче Лео трябваше да раздели славата с Полин Кана. Известната като Gangster Granny в ТикТок се появи на двубоя с огромен плакат “100 години фен на Меси”.

Полин пуска главно комедийни клипчета с правнука си Рос Смит и двата са натрупали достатъчно последователи, че тя да бъде вписана в Книгата на рекордите на Гинес.

Полин има само 25 милиона последователи в ТикТок, но може да бъде следена в инстаграм и ютюб. По принцип ходи на много състезания, като е забелязана на кеч, американски футбол и бейзбол.

В последно време Меси стана част от нейния бранд, като е забелязана почти на всеки мач на “Интер Маями”.

Първата ѝ закачка с аржентинската мегазвезда бе преди 2 години, когато се появи на стадиона с плакат “Меси, ще се ожениш ли за мен?”. Тогава Лео ѝ изпрати въздушна целувка и така влезе в нейния бранд.

Самият Лионел днес става на 39 години и в аржентинския лагер се стягат да празнуват.

Победата изведе Аржентина и на първото място в групата независимо от резултатите в последните мачове. Това нямаше да се случи, ако Йордания бе победила Алжир, но африканците спечелиха с 2:1 и така запазиха шансове да продължат напред, но не и да изместят Меси от първото място. Йордания пък стана шестият отбор на това първенство, който със сигурност отпада.

“Винаги съм казвал, че Меси не е толкова лош, а за мен Лионел Меси е най-добрият футболист за всички времена! Поздравявам, шампионе!”, бе краткият коментар на Мирослав Клозе, който в един ден се прости с рекорда, а след това и Мбапе го изравни.

“Има моменти, в които е като един обикновен човек - пропуска дузпа. В други - просто е извънземен. Това е Меси. Пет гола в два мача, аз нямам нито един за две световни първенства. Нещо повече да кажа?”, обясни Златан Ибрахимович.