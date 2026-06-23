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Порнозвезда само по знаме на мондиала

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Дамата, която е известна от филмите за възрастни, позира с фен преди мач от мондиала.

Зрителите на срещата Уругвай-Кабо Верде получиха повече, отколкото очакваха, след като пищна порнозвезда ги посрещна на мач - само със знаме върху гърдите.

Раиса Белини, актриса от филмите за възрастни, бе на стадиона в Маями при зрелищното равенство 2:2 между 2-двукратния първенец на планетата и абсолютния дебютант. 37-годишната италианка не остави много простор за въображението. Раиса позира за снимки с фенове, облечена само в прилепнали дънкови шорти и знаме на световното първенство.

След това тя беше видяна на стадиона, но вече бе прикрила малко от прелестите си. Бе облечена в потник, но с дълбоко деколте.

“Няма начин да ѝ е било позволено да носи това публично. Какво се случва по света напоследък. Родителите водят децата си да гледат тези мачове. Те трябва да забранят всякаква форма на голота на стадионите и извън тях”, възмущават се фенове, зърнали отблизо порнозвездата, която в последните дни е тема номер 1 на обсъждане в социалните мрежи.

Дамата, която е известна от филмите за възрастни, позира с фен преди мач от мондиала.

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