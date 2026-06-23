"Байерн" готов да даде бомбастична заплата на Олисе

Според информация на авторитетното германско издание „Билд" френското крило Майкъл Олисе може да получи главозамайващо увеличение на възнаграждението си от 15 млн. евро до 25 млн. на година при евентуално бъдещо удължаване на договора си с германския гранд "Байерн".

Крилото на френския национален отбор пристигна в Мюнхен с трансфер от английския „Кристъл Палас" преди 2 г. и за нула време се утвърди като един изключително ключовите и креативни играчи в предни позиции за баварците.

Подобна колосална сума ясно демонстрира намерението на ръководството на „Байерн" да превърне Олисе, който играе много силно и на мондиала, в едно от основните лица на клуба в дългосрочен план и категорично да отблъсне засиления интерес от страна на други европейски грандове.