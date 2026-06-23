ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Кристиано Роналдо се отпуши срещу Узбекистан, По...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23099698 www.24chasa.bg

И Кристиано Роналдо се отпуши срещу Узбекистан, Португалия мачка 3:0

2196
Кристиано Роналдо бележи първия гол. Снимка: Ройтерс

И Кристиано Роналдо се отпуши на световното. Още в 6-ата минута той вкара за 1:0 срещу Узбекистан след перфектно центриране на Жоао Кансело. В 17-ата от пряк свободен удар Нуно Мендеш покачи на 2:0. 

В 29-ата минута бе отменен гол на Джаниев от Узбекистан заради нарушение в хода на атаката. 

В 39-ата минута отново Кристиано се разписа за втори път след перфектен пас на Бруно Фернандеш. 

С това попадението си Кристиано излезе на второ място за най-възрастен голмайстор в историята на световните. Пред него обаче остава камерунецът Роже Мила - 42 години и 39 дни. Той е единственият с гол на шест световни. Вече има 9 попадения, колкото и Еузебио, като двамата са №1 за Португалия на първентства на планетата. 

Португалия: Коща - Кансело, Диаш, Вейга, Мендеш - Невеш, Витиня - Нето, Фернандеш, Жоао Феликс - Кр. Роналдо.

Узбекистан: Нематов - Хусанов, Абдулаев, Ашурматов - Каримов, Хамрубеков, Шукуров, Насрулаев - Файзулаев, Джаниев - Шомуродов.

Жълт картон: Хамрубеков. 

Кристиано Роналдо бележи първия гол.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)