И Кристиано Роналдо се отпуши срещу Узбекистан, Португалия мачка 3:0

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И Кристиано Роналдо се отпуши на световното. Още в 6-ата минута той вкара за 1:0 срещу Узбекистан след перфектно центриране на Жоао Кансело. В 17-ата от пряк свободен удар Нуно Мендеш покачи на 2:0.

В 29-ата минута бе отменен гол на Джаниев от Узбекистан заради нарушение в хода на атаката.

В 39-ата минута отново Кристиано се разписа за втори път след перфектен пас на Бруно Фернандеш.

С това попадението си Кристиано излезе на второ място за най-възрастен голмайстор в историята на световните. Пред него обаче остава камерунецът Роже Мила - 42 години и 39 дни. Той е единственият с гол на шест световни. Вече има 9 попадения, колкото и Еузебио, като двамата са №1 за Португалия на първентства на планетата.

Португалия: Коща - Кансело, Диаш, Вейга, Мендеш - Невеш, Витиня - Нето, Фернандеш, Жоао Феликс - Кр. Роналдо.

Узбекистан: Нематов - Хусанов, Абдулаев, Ашурматов - Каримов, Хамрубеков, Шукуров, Насрулаев - Файзулаев, Джаниев - Шомуродов.

Жълт картон: Хамрубеков.