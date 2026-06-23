Първа титла за българския волейбол през 2026 г.

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Най-успешният български колективен спорт - волейболът, рано-рано през летния сезон спечели първа титла.

Националният отбор за момичета до 18 години стана балкански шампион. Българките завършиха по категоричен начин участието си на първенството в Тирана, след като победиха домакина Албания с 3:0 и спечелиха златните медали.

Българските състезателки, водени от Атанас Петров, преминаха през турнира, записвайки победи още над Сърбия (3:0) и Турция (3:1).

Миналата година отново под ръководството на Атанас Петров националките до 19 години станаха световните шампионки.

Това бе първа титла на планетата за женското направление на волейбола ни в историята.

По-късно през 2025-а мъжкият ни държавен тим записа огромен успех със сребърните медали от световното във Филипините.