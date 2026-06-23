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"Гьозтепе" на Мъри Стоилов с исторически финансов рекорд

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Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Воденият от Станимир Стои5лов турски елитен "Гьозтепе" (Измир) записа исторически финансов рекорд след изминалия сезон.

Комшийски медии съобщават, че клубът може да се похвали с печалба от над 30 милиона евро. В тази сума влизат приходите от тв права, билети и продажба на футболисти.

Мъри бе близо до това да класира "Гьозтепе" за квалификациите в Лигата на конференциите, но в края на сезона се размина с голямата цел.

Сега в Измир се надяват българският треньор да направи още по-силен отбор и това да се случи догодина.

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

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