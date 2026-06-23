"Гьозтепе" на Мъри Стоилов с исторически финансов рекорд

Воденият от Станимир Стои5лов турски елитен "Гьозтепе" (Измир) записа исторически финансов рекорд след изминалия сезон.
Комшийски медии съобщават, че клубът може да се похвали с печалба от над 30 милиона евро. В тази сума влизат приходите от тв права, билети и продажба на футболисти.
Мъри бе близо до това да класира "Гьозтепе" за квалификациите в Лигата на конференциите, но в края на сезона се размина с голямата цел.
Сега в Измир се надяват българският треньор да направи още по-силен отбор и това да се случи догодина.