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Англия не може да пробие бетона на Гана - 0:0 (На ...

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Англия не може да пробие бетона на Гана - 0:0 (На живо)

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Англия не може да пробие бетона на Гана, забъркан от селекционера им Карлос Кейрош.

Британците, които са пълни със звезди, не могат да стигнат до чисто голово положение срещу африканците след първите 45 мин на срещата.

Двубоят е втори в групата и се играе в Фоксбъро, Масачузетс,

В първия си мач от групата селекцията на Томас Тухел разби 4:2 бронзовия медалист от миналото световно Хърватия.

Стартови състави:

Англия: 1. Джордан Пикфорд – 24. Рийс Джеймс, 2. Езри Конса, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - , 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън – 20. Нони Мадуеке, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Годън – 9. Хари Кейн 

Гана: 16. Бенджамин Асаре – 4. Джонас Аджетей, 14. Гидеон Менса, 18. Джером Опоку, 26. Марвин Сеная – 3. Калеб Иренкий, 5. Томас Партей, 8. Кваси Сибо, 11. Антоан Семеньо – 9. Джордан Аю, 19. Иняки Уилямс

СНИМКА: РОЙТЕРС

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