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https://www.24chasa.bg/sport/article/23100759 www.24chasa.bg

Кристиано крещи към камерата: Завърнах се!

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Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Голям товар свали от гърба си един от символите на футбола през този век - Кристиано Роналдо, след победата с 5:0 над Узбекистан във втория мач на родината му Португалия от груповата фаза на световното.

41-годишният звезден нападател се разписа 2 пъти и така вкара след 10 ялови мача на големи първенства.

"Завърнах се, завърнах се!", крещеше Кристиано към камерата, която го следеше в Хюстън след края на двубоя.

Роналдо се превърна в първия футболист, който има гол на 6 световни.

С двете си попадения той натрупа 10 и стана №1 по резултатност за Португалия на мондиали. Изпревари легендата Еузебио, който има 9 от само едно световно - това през 1966-а.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

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