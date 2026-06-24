Наш световен вицешампион смени Италия с Германия

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Световният вицешампион с България Преслав Петков ще продължи кариерата си в във волейболния елит на Германия. Централният блокировач бе представен като ново попълнение на "Дюрен".

Преслав, който е юноша на "Левски", игра много успешно за "Соренто" в италианската серия "Б".

"Новото ни попълнение е на 22 години, висок е 2,08 м. В момента Преслав Петков е ангажиран с националния отбор на България, където получава редовно игрово време в състава на десетия в световната ранглиста", пишат от "Дюрен".

„Успяхме да привлечем огромен талант. Преслав притежава добър сервис, силен е в атака и е отличен блокировач. Освен това показва емоции на игрището. Убеден съм, че бързо ще ни помогне да се развием", сподели треньорът на "Дюрен" Кристоф Ахтен