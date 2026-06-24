ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трилърът в Любляна не завърши с хепиенд за Българи...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23100767 www.24chasa.bg

Наш световен вицешампион смени Италия с Германия

4036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Световният вицешампион с България Преслав Петков ще продължи кариерата си в във волейболния елит на Германия. Централният блокировач бе представен като ново попълнение на "Дюрен".

Преслав, който е юноша на "Левски", игра много успешно за "Соренто" в италианската серия "Б".

"Новото ни попълнение е на 22 години, висок е 2,08 м. В момента Преслав Петков е ангажиран с националния отбор на България, където получава редовно игрово време в състава на десетия в световната ранглиста", пишат от "Дюрен".

„Успяхме да привлечем огромен талант. Преслав притежава добър сервис, силен е в атака и е отличен блокировач. Освен това показва емоции на игрището. Убеден съм, че бързо ще ни помогне да се развием", сподели треньорът на "Дюрен" Кристоф Ахтен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)