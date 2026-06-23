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Националите Александър Василев и Пьотър Нестеров с победи пред Мария Бакалова на "Чалънджър" в Пловдив

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Александър Василев с Мария Бакалова Снимка: БФТенис

Националът на България за купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив. 

19-годишният Василев победи със 7:5, 6:1 Нилс Вискер (Нидерландия) и ще играе със Сандро Коп (Австрия).

По-рано днес другият национал Пьотър Нестеров победи с 6:2, 6:2 бразилеца Даниел Дутра да Силва, а във втория кръг ще срещне Матео Мартино (Франция), който елиминира Илиян Радулов.

Кино звездата ни Мария Бакалова подкрепи тенисистите ни в Пловдив. Първата българка, номинирана за престижната награда „Оскар", изгледа победите на Василев и Пьотр Нестеров.

Мария призова всички любители на тениса да подкрепят родните таланти. Тя изрази вярата си в българските тенисисти, пожела им успех и подчерта колко важно е националите да усещат подкрепата на своите сънародници.

Александър Василев с Мария Бакалова Снимка: БФТенис

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