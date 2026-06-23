"Левски" уреди сънародник на Хулио Веласкес, представя го утре

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"Левски" се е договорил с испанския ляв бек Алекс Сентейес. Както "24 часа" писа преди 2 седмици "сините" чакаха краен бранител на лагера си в Правец. Очаква се бившият играч на "Алмерия" да бъде представен още утре.

За пореден път шампионите на България по-интересен начин анонсираха очаквания трансфер. Сините" публикуваха снимка с маска, изобразяваща известния испански художник Салвадор Дали. Именно такива маски използваха героите от хитовия испански сериал La casa de papel.

Сентайес е на 26 години. Той идва на "Герена" като свободен агент.