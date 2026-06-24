Откраднаха фланелката на Касияс от световната титла през 2010 г.

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Фланелка на легендарния испански национален вратар Икер Касияс от финала на световното първенство през 2010-а в Република Южна Африка, спечелен с 1:0, е открадната

От испанския футболен музей „Легенди" обявиха това преди часове.

В ход е разследване, за да се установи как е изчезнала фланелката и да се идентифицират евентуални заподозрени.

Касияс е дарил зелената фланелка с номер 1 на музея в Мадрид.

Испанците триумфираха с единствената си световна титла до момента след продължения, а автор на гола бе Андрес Иниеста в 116-ата минута.