С 2 мача на световното Возиня изпревари Нойер по последователи в инстаграм

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Може да си спечелил почни всичко във футбола - от световна титла до Шампионска лига и още една камара трофеи, ритъма на социалните мрежи това не го вълнува.

Само с 2 мача на мондиала в САЩ, Канада и Мексико вратарят на сензацията Кабо Верде Возиня надмина германския си колега Мануел Нойер, един от най-добрите, ако не и най-добрият през този век на поста, по последователи в инстаграм.

След ремитата с европейския шампион Испания и Уругвай 40-годишният Возиня (набор 1986 като Нойер, тоест са на по 40 години) вече има над 15,7 млн.

Преди мондиала те бяха 50 000.

Тези на германеца си остават 14,8 млн.