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https://www.24chasa.bg/sport/article/23100945 www.24chasa.bg

С 2 мача на световното Возиня изпревари Нойер по последователи в инстаграм

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Возиня Снимка: Ройтерс

Може да си спечелил почни всичко във футбола - от световна титла до Шампионска лига и още една камара трофеи, ритъма на социалните мрежи това не го вълнува.

Само с 2 мача на мондиала в САЩ, Канада и Мексико вратарят на сензацията Кабо Верде Возиня надмина германския си колега Мануел Нойер, един от най-добрите, ако не и най-добрият през този век на поста, по последователи в инстаграм.

След ремитата с европейския шампион Испания и Уругвай 40-годишният Возиня (набор 1986 като Нойер, тоест са на по 40 години) вече има над 15,7 млн.

Преди мондиала те бяха 50 000.

Тези на германеца си остават 14,8 млн.

Возиня Снимка: Ройтерс

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