След ялово първо полувреме Хърватия вкара на Панама и победи 1:0 в мач №200 на Модрич

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Хърватия и Панама - двата отбора в група L, което загубиха първите си мачове съответно с 2:4 от Англия и 0:1 от Гана, се срещнаха в мач за оставане на световното на стадиона в Торонто.

След скучното първо полувреме, в което никой не успя да улучи съперниковата врата, резултатът логично се запази 0:0.

В 54-ата минута Йосип Станишич проби отдясно и подаде към Анте Будимир, който лесно вкара топката в празната врата.

Почти веднага след това страхотен шанс за 2:0 пропусна Марко Пашалич. Той бе изведен сам срещу вратаря, но се замота, тръгна вляво и след това стреля високо над напречната греда от малък ъгъл

Победата позволява на хърватите да дишат малко по-спокойно преди мача от последния кръг с Гана. Победа там би ги класирала поне на второ място, а дори равният предлага почти сигурно класиране от трето място.

В същото време Панама най-вероятно ще се прости със световното. Иначе симпатични централноамериканци се изправят срещу Англия, която се нуждае задължително от победа, за да си осигури първото място и първоначално по-приемливи съперници.

Лука Модрич (вдясно) се бори за топката в своя мач №200 за националния отбор на Хърватия. Снимка: РОЙТЕРС

Хърватският капитан и играч №1 на световното в Русия през 2018 г. Лука Модрич записа мач №200 в националния отбор.

40-годишният полузащитник на "Милан" стана едва четвъртият футболист в историята, постигнал това, след Лионел Меси (201 мача за Аржентина), Бадер Ал-Мутва (202 мача за Кувейт) и Кристиано Роналдо (230 мача за Португалия).

Ето стартовите състави:

Панама: Орландо Москера, Сесар Блекман, Джовани Рамос, Хосе Кордоба, Амир Мурильо, Андрес Андраде, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Йоел Барсенас, Пума, Хосе Фахардо.

Хърватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Мартин Батурина, Марко Пашалич, Петар Муса.