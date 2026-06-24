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След ялово първо полувреме Хърватия вкара на Панама и победи 1:0 в мач №200 на Модрич

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Хърватинът Анте Будимир се радва на гола си срещу Панама, който се оказа единствен и победен. Снимка: РОЙТЕРС

Хърватия и Панама - двата отбора в група L, което загубиха първите си мачове съответно с 2:4 от Англия и 0:1 от Гана, се срещнаха в мач за оставане на световното на стадиона в Торонто.

След скучното първо полувреме, в което никой не успя да улучи съперниковата врата, резултатът логично се запази 0:0.

В 54-ата минута Йосип Станишич проби отдясно и подаде към Анте Будимир, който лесно вкара топката в празната врата.

Почти веднага след това страхотен шанс за 2:0 пропусна Марко Пашалич. Той бе изведен сам срещу вратаря, но се замота, тръгна вляво и след това стреля високо над напречната греда от малък ъгъл

Победата позволява на хърватите да дишат малко по-спокойно преди мача от последния кръг с Гана. Победа там би ги класирала поне на второ място, а дори равният предлага почти сигурно класиране от трето място.

В същото време Панама най-вероятно ще се прости със световното. Иначе симпатични централноамериканци се изправят срещу Англия, която се нуждае задължително от победа, за да си осигури първото място и първоначално по-приемливи съперници.

Лука Модрич (вдясно) се бори за топката в своя мач №200 за националния отбор на Хърватия.
Лука Модрич (вдясно) се бори за топката в своя мач №200 за националния отбор на Хърватия. Снимка: РОЙТЕРС

Хърватският капитан и играч №1 на световното в Русия през 2018 г. Лука Модрич записа мач №200 в националния отбор.

40-годишният полузащитник на "Милан" стана едва четвъртият футболист в историята, постигнал това, след Лионел Меси (201 мача за Аржентина), Бадер Ал-Мутва (202 мача за Кувейт) и Кристиано Роналдо (230 мача за Португалия).

Ето стартовите състави:

Панама: Орландо Москера, Сесар Блекман, Джовани Рамос, Хосе Кордоба, Амир Мурильо, Андрес Андраде, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Йоел Барсенас, Пума, Хосе Фахардо.

Хърватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Перишич, Мартин Батурина, Марко Пашалич, Петар Муса.

Хърватинът Анте Будимир се радва на гола си срещу Панама, който се оказа единствен и победен.
Лука Модрич (вдясно) се бори за топката в своя мач №200 за националния отбор на Хърватия.

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