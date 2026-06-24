Колумбия гони класиране срещу ДР Конго в Гуадалахара, африканците - първа победа на световно (съставите)

Като единствен победител в Група K в първия кръг, Колумбия ще се стреми да си осигури място на 1/16-финалите още срещу ДР Конго на стадиона в Гуадалахара.

Южноамериканците откриха участието си с победа с 3:1 над Узбекистан. Излизането от групата би било голямо постижение за отбор, който отпадна в груповата фаза в три от първите си четири участия на световно.

ДР Конго допусна Португалия да поведе в първия мач, но намери сили и дух да изравни малко преди почивката и да задържи равенството 1:1. Това беше първата им точка и първият им гол в мач от Световното първенство, след като загубиха и трите мача без да вкарат в единственото си участие през 1974 г. като Заир.

Да извлекат нещо от този мач би било от огромно значение за „леопардите", които се изправят срещу Узбекистан в последния кръг на груповата фаза. Само с две загуби в последните си 14 мача те доказват, че са труден за побеждаване отбор (9 победи, 3 равенства).

Това ще бъде първият двубой. Колумбия спечели всеки от последните си три мача от на световното срещу африкански съперник, докато ДР Конго загуби с 1:2 от Чили по-рано този месец в последния си мач с южноамерикански отбор.

Ето стартовите състави:

Колумбия: Камило Варгас, Даниел Муньос, Давинсон Санчес, Джон Лукуми, Йохан Мохика, Густаво Пуерта, Хегферсон Лерма, Джон Ариас, Хамес Родригес, Луис Диас, Луис Суарес.

ДР Конго: Лионел Мпаси-Нзо, Аарон Уан-Бисака, Чансел Мбемба, Аксел Туанзебе, Стив Капюади, Артур Масуаку, Нгалайел Мукау, Самуел Мутусами, Едо Кайембе, Седрик Бакамбу, Йоан Виса.