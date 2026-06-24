Фен на Патрис Лумумба стои неподвижно 90 минути на стадиона на всеки мач на ДР Конго

Мишел Нкука Мболадинга е звезда.

Мъжът, замръзнал в една поза във всеки мач на ДР Конго, когото любителите на футбола познават от стотици снимки и клипове в социалните мрежи, също е на световното първенство. За първи път го видяха в Гуадалахара на мача от втория кръг срещу Колумбия, загубен от африканците с 0:1.

Той пропусна първия мач, защото беше принуден да бъде под карантина в Европа заради Ебола, но веднага щом изолацията приключи, се втурна към Световното първенство. Първата му спирка беше Гуадалахара, Мексико.

Той е най-известният фен на ДР Конго. Вдигнатата му ръка е в чест на най-важния политик в историята на страната - Патрис Лумумба.

Веднага щом мачът започна, че дори и преди това, той стана център на внимание. За да остане в една поза през целия мач, той тренира у дома.

Името на този заклет фен, както стана ясно, е Мишел Нкука Мболадинга. За всички останали обаче той е просто „Лумумба". Двамата имат и физическа прилика, не само в костюма и стойката. Той е на световното първенство с националния отбор – на Мболадинга са осигурени настаняване, храна и билети за всички мачове по искане на играчите на ДР Конго. Президентът Феликс Чисекеди лично одобри включването му в делегацията на световното първенство, а преди това дори му подари нов тониран джип.

Характерните стока и жест на Лумумба бяха широко тиражирани по време на Купата на африканските нации през 2025 г., а самият той е фен на ДР Конго от 2013 г. Член е на официалната асоциация на феновете на националния отбор. Яркият му костюм винаги е в цветовете на националното знаме: синьо, червено и жълто.

Мболадинга много уважава Патрис Лумумба: „Той ни даде свобода на словото. Той пожертва живота си, за да ни даде свобода. Той е герой. Лумумба е дух, пример за подражание за нас."

Да останеш в една позиция за цял мач е трудно, затова фенът тренира по 45 до 60 минути на ден. На мачовете той винаги стои отделно от останалите, кацнал на малък пиедестал, за да не бъде обезпокояван от шумни фенове. „Оставам неподвижен, за да дам сила и енергия на играчите", казва Лумумба.

Пътят на истинския Патрис Лумумба, политика, е вдъхновение за поколения африканци. Той е израснал в селско семейство, но още в юношеските си години се дистанцира от статута си на беден и неграмотен полуроб.

Лумумба учи за парамедик, но е по-вдъхновен от литературата: той е попивал свободния дух на френските класици – до 17-годишна възраст пише актуална поезия и сатира срещу белгийския колониализъм.

Политическата кариера на Лумумба започва да се развива, когато той става ръководител на Общността на пощенските работници. Тя разпространява опозиционни вестници (също основани от Лумумба) и все повече привлича вниманието на белгийските колониални власти. Дори се стига дотам, че Лумумба се присъединява към Белгийската либерална партия и се среща с крал Бодуен I. Тази среща завършва непротоколно. В края на речта си Лумумба извиква станалата вече легендарната фраза: „Вече не сме вашите маймуни!"

По-нататъшни опити за контрол над лидера на опозицията също се провалят: Лумумба иска по-строги мерки срещу расизма и национализация на ценни минерали.

Лумумба е хвърлян в затвора два пъти за общо една година. Неговата партия - Конгоанското национално движение, атакува домовете на бели белгийци и все по-често настоява за независимост. Лумумба в крайна сметка е освободен и дори изглежда, че е разрешил политическата криза: през лятото на 1960 г. конгоанските политици се съгласяват, че Джоузеф Касавубу ще стане първият президент на новата държава, а Патрис Лумумба - министър-председател.

Белгия само устно прие новия ред. Демократична република Конго се появи на картата, но старият режим продължава да контролира армията и политиката. Това довежда до брутална гражданска война с над 100 000 загинали)и държавен преврат. След пет години кръвопролития властта най-накрая е здраво завзета от Мобуту Сесе Секо, диктатор, който преименува Конго на Заир и управлява 32 години.

Лумумба е убит в началото на Конгоанската криза. Не е ясно кой точно е организирал и извършил опита за покушение, но изследователите са уверени: белгийски офицери, заедно с техните подчинени - катангски войници.

Тялото на Лумумба е разчленено и разтворено в киселина. Останал е само златен зъб, който наследниците получават от Белгия през 2022 г. Погребението се е състояло тогава - 61 години след убийството.