Димитър Илиев: Никола Цолов няма договор за дебют във Формула 1

Появилите се информации, че българският пилот Никола Цолов вече има договор за дебют във Формула 1 през 2027 г., засега не отговарят на действителността. Това заяви осемкратният рали шампион на България и бивш служебен министър на спорта Димитър Илиев по "Нова нюз".

Той направи своя коментар за Цолов, след като испанско издание написа, че младият български талант е постигнал споразумение с отбора Racing Bulls за място във Формула 1. По думите на Илиев обаче подобни твърдения на този етап са по-скоро спекулации.

„Имах възможност да разговарям с хора от екипа на Никола и те също не потвърждават тази информация. В момента най-важното е той да бъде оставен да работи спокойно и да се концентрира върху предстоящите си състезания", заяви Илиев.

Той припомни, че обикновено отборите във Формула 1 обявяват пилотските си състави в края на сезона - през ноември, а не в средата на годината. Според него, ако има подобна важна новина, тя трябва да бъде съобщена от самия Никола Цолов или от неговия отбор.

Въпреки това Илиев е категоричен, че резултатите на младия българин логично пораждат очаквания за бъдеще във Формула 1. Той определи Цолов като един от най-големите таланти в световния автомобилен спорт и припомни впечатляващото му развитие през последните години.

„Още на деветгодишна възраст Никола започна да печели шампионати в картинга. След това се наложи в Италия, премина през Формула 4, направи силни сезони във Формула 3, а днес вече записва успехи и подиуми във Формула 2. Това не се случва случайно", посочи Илиев.

По думите му Цолов притежава не само скорост, но и психика на шампион, което според него е решаващо качество за най-високото ниво в моторните спортове. „В трудните моменти си личат големите пилоти. Никола многократно е показвал, че може да взема правилните решения под огромно напрежение. Именно това отличава шампионите", каза още той.

Илиев подчерта, че българите имат всички основания да се гордеят с успехите на младия състезател, но предупреди, че прекомерните очаквания и обществената еуфория могат да окажат допълнителен натиск върху него.

„Нека му дадем спокойствие. Той върши страхотна работа и сам си проправя път към върха. В момента най-важното е да остане фокусиран върху представянето си на пистата", добави бившият спортен министър.