Знамената на Ирак и Саудитска Арабия не се поставят на тревата преди мачовете от световното

Знамената на държави като Саудитска Арабия и Ирак не се поставят на терена преди мачовете от световното първенство по футбол, тъй като те носят свещен ислямски текст.

Преди срещите от мондиал 2026 в Съединените щати, Канада и Мексико огромни знамена на двата отбора биват разгънати във всяка половина на терена и поставяни на земята, докато съставите се подреждат близо до централния кръг за националните химни.

Когато обаче Саудитска Арабия и Ирак играят, знамената на двата тима се държат над земята, което гарантира, че предварителната програма може да бъде изпълнена, като същевременно се зачита религиозното значение на ислямските надписи, които красят флаговете.