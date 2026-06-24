Най-накрая - Неймар ще може да играе за Бразилия срещу Шотландия

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Неймар е напълно възстановен от контузия в прасеца и ще бъде на разположение за последния мач на Бразилия от груповата фаза срещу Шотландия.

Нападателят, който се завръща в националния отбор след близо три години отсъствие, поднови тренировки наравно с останалите.

Селекционерът Карло Анчелоти изрази голямото си задоволство от завръщането му, като похвали професионализма му и подчерта, че опитът на 34-годишната звезда е безценен за младите играчи.

Италианският специалист обаче отказа да разкрие дали Неймар ще започне като титуляр или колко минути ще запише в предстоящата среща в Маями.

Бразилия е лидер в група C с 4 т., колкото има и Мароко, а шотландците са с 3.