Биатлонистката Лора Христова на плакат на Международния олимпийски комитет

Българската биатлонистка Лора Христова, която взе бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари, е на плакатите за 146-а Сесия на Международния олимпийски комитет (МОК), която започва днес в Лозана. Ликът ѝ може да бъде видян в Олимпийската къща в Лозана, съобщават от Българския олимпийски комитет.

По време на сесията на МОК ще бъдат обсъдени някои важни теми, сред които програмата за Зимните игри през 2030 г., които ще се проведат във Френските Алпи, реформи в програмата на новия президент Кърсти Ковънтри „Fit for the Future", структурни промени в Олимпийската харта.

Вчера Лора Христова бе в Троян, заедно с шефката на БОК Весела Лечева. В Олимпийския ден участваха над 700 деца и младежи, организирани от местни спортни клубове и организации, които представиха много активности – волейбол, футбол, джудо и самбо, биатлон, ориентиране, спортна стрелба, граплинг, бразилско джиу-джицу, йога, спининг, стрелба с лък, дартс и други.

Официалната церемония се състоя в лесопарк „Турлата". В приветствието си шефката на БОК подчерта значението на 23 юни за Международния олимпийски комитет и връзката му с ценностите на олимпизма – стремеж към съвършенство, честна игра, приятелство и разбирателство. Тя отбеляза и успехите на Лора Христова, Милена Тодорова и Владимир Илиев, които са гордост не само за Троян, но и за цяла България.