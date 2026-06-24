Шампионът "Левски" с 4-и нов, подписа с испански бранител

„Левски" подписа договор със защитника Алекс Сентейес. Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година.

Алекс Сентейес е роден на 30 август 1999 година във Валенсия (Испания). Той е юноша на испанския „Валенсия", като през лятото на 2017 година е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Две години по-късно става част и от представителния отбор на клуба и е преотстъпен на португалския „Фамаликао" записвайки 30 мача. В края на 2020 година преминава в испанския „Алмерия", с чийто екип изиграва 135 мача и вкарва 3 гола. През изминалия сезон Сентейес и съотборниците му достигнаха до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига.

Алекс Сентейес е записва 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19 години, където негов наставник е бил настоящият селекционер на „Ла Фурия" Луис де ла Фуенте.

ПФК „Левски" приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов" Алекс Сентейес и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.