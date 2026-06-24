Арестуваха 2 пъти заради наркотици Боде Милър, той отрича да е виновен

Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър не се призна за виновен по две обвинения, свързани с наркотици, след като беше арестуван в Айдахо. 48-годишният бивш спортист първо е задържан на 6 юни за притежание на контролирано количество наркотични субстанции, а седмица по-късно - и за притежание на принадлежности за употреба. Според протокола на местния заместник-шериф, у Милър е открита аптечна торбичка с 4,1 грама халюциногенни псилоцибинови гъби.

Въпреки че Айдахо има едни от най-строгите закони за наркотиците в САЩ, в други щати като Колорадо и Орегон псилоцибинът вече е легализиран за терапевтични нужди, тъй като редица здравни служители вярват в ползите му при лечение на депресия и тревожност. На федерално ниво също се предприемат стъпки за облекчаване на ограниченията, след като президентът Доналд Тръмп подписа заповед за ускоряване на медицинските изследвания върху психеделиците.

Боде Милър е една от най-големите звезди в историята на зимните спортове. В забележителната си кариера той е спечелил шест олимпийски медала (включително злато от Ванкувър 2010), 33 победи за световната купа, два големи кристални глобуса и четири световни титли. Професионалният му път приключи през 2015 г. след тежко падане и сериозна травма на Световното първенство в Бийвър Крийк.