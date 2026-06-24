Как един кебап превърна Мбапе в Диктатора

Френският национален отбор продължава стремежа си към титла от световното първенство по футбол. В първия кръг отборът на Дидие Дешан победи Сенегал с 3:1. Звездният им играч Килиан Мбапе също се справя добре – той отбеляза два гола в мача срещу африканците. После още два при победата 3:0 над Ирак.

Но в момента нападателят е наричан най-често Диктатора в социалните мрежи, вероятно сте виждали колажите на играча на “Реал” (Мадрид) във военна униформа. Новият прякор толкова се е лепнал за него, че

всяко негово действие сега се възприема като признак на деспотизъм

Но защо започнаха да го наричат така?

Всъщност всичко започва през 2024 г. в обикновен ресторант в Марсилия. Мохамед Хени, собственикът на заведението Klub, блогър и фен на местния “Олимпик”, добавя сочен бургер към менюто с описание: “Хлебче, кръгло като главата на Мбапе.”

Тази шега не се харесва на адвокатите на футболиста. Кантората KMA, представляваща Мбапе, подава досъдебна жалба срещу Хени, като иска той да промени името на ястието в рамките на една седмица и заплашва със съдебни действия за нарушаване на правата му върху изображението. Блогърът е шокиран и в гневно видео съобщение обвинява Килиан в диктаторски наклонности.

Скандалът е потулен, но през есента на 2024 г. в Reddit за първи път се появи снимка, показваща лицето на футболиста, насложено върху изображение на председателя на Китайската комунистическа партия Мао Дзедун. Тази публикация по същество стана отправна точка за хиляди последващи пародии. Феновете също забелязаха

приликата на Мбапе с друга историческа личност: бившия диктатор на Заир (сега страната е Демократична република Конго) Жозеф-Дезире Мобуту

Сравнението се оказа толкова упорито, че две години по-късно, преди световното първенство през 2026 г., по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон в тренировъчния лагер на националния отбор едно от видеата на ръкостискането на Мбапе беше с надпис: “Мобуту старши треньор ли е сега?”

Мемето наистина стана вирулентно през 2026 г., когато феновете започнаха да публикуват всякакви снимки и видеа на французина във военна униформа. Експлозията от подобни шеги за Мбапе започна с уволнението на Шаби Алонсо от “Реал” (Мадрид) през зимата. Според медийни съобщения една от причините за уволнението на треньора са конфликти с играчи, включително с Килиан.

Показателен е епизодът след загубата на “Реал” с 3:2 от “Барселона” на финала за суперкупата на Испания. Алонсо предлага на играчите да образуват за каталунците традиционния шампионски коридор в знак на уважение. Мбапе махва с ръка и повежда отбора към съблекалнята. Играчите слушат нападателя, а не треньора. На следващия ден Шаби беше уволнен.

Тогава се появява и изненадваща статистика: за 10 сезона Мбапе е имал девет различни треньори в клубовете си. Потребителите на социалните мрежи започнаха да се шегуват, че

французинът еднолично е решил съдбата на треньорите

Това очевидно не е вярно, но феновете са безпощадни. Появиха се нови изображения, изобразяващи французина като тиранин, а някой създаде саундтрака “Килиан диктаторът”, който се възпроизвеждаше на фона на всички забавни видеа.

Потребителите използват MidJourney и DALL-E, за да създават хиперреалистични изображения на Мбапе: във военната униформа на Мобуту, като африкански полковници или дори като Хоумълъндър от телевизионния сериал “Момчетата”. Генерирани от изкуствен интелект изображения и видеа с диктаторски теми събират милиони гледания.

Играчът е критикуван за всичко: психотичното му поведение и негодуванието му към Луис Енрике след смени в ПСЖ, споровете и съдебните му дела с ръководството на парижани и друго странно поведение. Например как Килиан гневно взе суперкупата на Франция от асистента на Енрике на церемонията по награждаването.

Появи се и забавна фенска теория: уж всички напускания на “Реал” (Мадрид) са свързани с Мбапе. Едуардо Камавинга хвърли шапката по французина по време на тренировка – той загуби статута си на “недосегаем” и може да напусне клуба след световното първенство.

Дани Себайос се сблъска с Килиан по време на приятелски мач – той ще бъде продаден през лятото. Давид Алаба се пошегува със съотборник – друг потенциален трансфер. Хендрик не подаде на Мбапе в мача, а сам вкара – младокът вече е изпратен под наем в “Лион”.

Друг вирулентен епизод се случи по време на приятелски мач между Франция и Колумбия. Дешан пусна Мбапе в 78-ата минута. Килиан реши, че трябва да играе остатъка от мача като капитан. Така че още преди да е стъпил на терена, той започна да иска Райън Шерки да вземе лентата от Канте и да му я даде. Мачът се проведе на 2 април, деня, в който Н'Голо навърши 35 години. Но суперзвездата се нуждаеше повече от капитанската лента.

Седмица по-късно феновете на “Реал” създадоха уебсайт с

таймер за обратно броене, който отброяваше до изтичането на договора на Килиан с клуба

Домейнът беше придружен от надпис: “Мбапе е диктатор и враг номер едно на Мадрид”.

Между другото, имаше подобен инцидент и преди. Когато Дани Карвахал удари с глава Херонимо Рули в носа по време на мач срещу “Олимпик” миналия сезон в Шампионската лига, съдията едва беше проверил VAR, а Килиан вече сваляше лентата от ръката на испанеца.

Самият французин не мълчи за прякора си. В края на април по време на излъчване на мач фен на стадион “Сантяго Бернабеу” държеше плакат, изобразяващ играча като диктатор. Видеото веднага стана много популярно в социалните мрежи, а Мбапе остави кратък, но смислен коментар: “Не правете това отново.” Но шегите само се увеличиха. Плакати на нападателя в генералска униформа вече редовно се появяват на мачове с негово участие.

Подобен банер беше забелязан дори на мача от световното първенство между Франция и Сенегал.

През пролетта L'Equipe публикува новината, че Мбапе

наел детективи, за да открият всички, които се шегуват с него в социалните

мрежи Информацията се оказа фалшива, но феновете отново се посмяха.

А преди световното феновете отново започнаха да разпалват темата за диктатора. Този път заради епизод, в който играчът се ръкува с персонала на националния отбор по много делови и помпозен начин.

Един от най-харесваните коментари беше: “Сега разбирам защо го наричат диктатор”. На отборна снимка с Еманюел Макрон Мбапе беше единственият, който стоеше директно пред френския президент.

Наскоро, по време на световното първенство, Килиан наблюдаваше тренировката на националния отбор от висока платформа. Нападателят обясни, че така има по-добра видимост към терена. И социалните медии отново намериха повод за шеги.

Разбира се, играчът не е толкова деспотичен, колкото го изобразяват. Но влиянието на Килиан върху клубовете и националния отбор е наистина огромно. Във всяка шега има зрънце истина и е глупаво да се отрича, че звездният играч не може да прояви грубост понякога.

Самият Мбапе се е научил да приема това с резерва. Когато журналист от Le Parisien го попита за възможността да се кандидатира за президент на Франция, той отговори с усмивка: “Не се притеснявайте, няма да ставам президент на Франция. Много хора ми казват това, но не е част от моите планове. Вече съм достатъчно мразен”.

И въпреки шегите Мбапе си върши работата и остава една от най-големите звезди в световния футбол. Миналия сезон той стана голмайстор на Ла Лига с 25 гола и спечели “Златната обувка”. И остава незаменим лидер в националния отбор.