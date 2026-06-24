Илиан Илиев ще рита в турската "Б" група

Доскорошният футболист на ЦСКА Илиан Илиев ще продължи кариерата си в турския "Истанбул", съобщават медиите в южната ни съседка.
26-годишният футболист е свободен агент, след като договорът му с "червените" изтече и не беше подновен.
Синът на треньора на "Черно море" Илиан Илиев има 27 мача за ЦСКА с един гол и три асистенции във всички турнири през изминалия сезон, като в повечето случаи бе резерва.
През миналия сезон "Истанбул" завърши на 11-о място в турската "Б" група.
Илиев има 21 мача за националния тим на България.
В чужбина е играл още в Гърция и Кипър.