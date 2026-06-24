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https://www.24chasa.bg/sport/article/23104056 www.24chasa.bg

Ските приеха бюджет от 3 милиона евро

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Българската федерация по ски (БФСки) проведе днес в София редовното си отчетно общо събрание. Участие в него взеха клубовете членове на федерацията, председателят на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев, а водещ бе генералният секретар Пепа Мицева. В началото на събранието Цеко Минев поздрави участниците и припомни най-важните моменти от най-успешния сезон в историята на федерацията. В него Тервел Замфиров спечели бронзовия медал в алпийския сноуборд от олимпиадата в Милано и Кортина, Владимир Зографски постигна първия български подиум в старт от Световната купа по ски скок. Тервел и Радослав Янков се записаха, като първите български сноубордисти стъпили на подиума в един старт за Световната купа в Банско. Страхотното представяне на Малена Замфирова в Световната купа също бе сред акцентите в изказването на председателяа на федерацията.

Най-висшият форум прие единодушно финансовия отчет за изминалата година и прие новия, който ще е в размер на 3 млн. евро.

Гостите на събранието бяха запознати и с разходването на тези средства за отделните направления във федерацията.

В точка „разни" всички участници се обединиха около мнението на Цеко Минев до края на юли всички направления да направят срещи с клубовете и да излязат с предложение до Управителния съвет на федерацията за състоянието на материалната база и условията за тренировки. След което БФски ще запознае Министерството на младежта и спорта с най-наболелите проблеми пред клубовете и федерацията, за да се търси спешното им решение на най-високо държавно ниво.

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