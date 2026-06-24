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В повторeне на финала от световното България отвърна на удара - 1:1 срещу Италия

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Снимка: VNL

В повторение на финала на световното по волейбол миналия септември във Филипините България изравни 1:1 при геймовете срещу първенеца на планетата Италия в откриващия си мач от втората седмица в Лигата на нациите.

В словенската столица Любляна воденият от Джанлоренцо Бленджини тим бе равностоен срещу родината му до 10:11 в първата част, след което отстъпи с 18:24.

Във втората България поведе от самото начало и стигна до 17:10. Италианците се опитаха да ни догонят и стигнаха до 15:17 от тяхна гледна точка. Нашите обаче окончателно отвърнаха на удара с 25:20.

В Манила нашите стигнаха сензационно до финала, където паднаха 1:3 от "скуарда адзура".

Снимка: VNL

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