САЩ облекчиха ограниченията срещу Иран

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САЩ облекчиха ограниченията за националния отбор на Иран за световното първенство, разрешавайки му да влезе в страната два дни преди мача срещу Египет.

Отборите ще се изправят един срещу друг на 27 юни в 3-ия кръг на групите на стадион „Лумън Фийлд" в Сиатъл.

По-рано старши треньорът на иранския тим Амир Галенои изрази недоволство от факта, че на отбора му не е било позволено да влезе в САЩ предварително преди мачовете. Сега се очаква Иран да пристигне в Америка в сряда, а веднага след срещата да се завърне в базата си в Мексико.

„За участие в третия мач на Иран в Сиатъл, на отбора бе разрешено да влезе в САЩ два дни преди двубоя.

Иранският тим все още ще трябва да напусне страната в деня на приключване на мача. Общите мерки за сигурност и протоколът остават непроменени.

Ние продължаваме да сме ангажирани с осигуряването на възможно най-безопасния турнир за играчите, персонала и феновете", съобщи представител на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

„Това беше планирано от наша страна. Искахме да видим как ще преминат първите две премествания и ако те минат гладко, да добавим допълнителен ден, предвид по-дългото време за пътуване", заяви ръководителят на работната група на Белият дом и организационния комитет на мондиала Ендрю Джулиани.

Футболната федерация на Иран потвърди, че са предприети мерки за пристигането им в сряда.

Правилата на ФИФА позволяват на отборите да пътуват два дни преди мач само в „изключителни случаи". Иран поиска допълнително време за аклиматизация в Сиатъл, тъй като им предстои дълго пътуване от Тихуана (Мексико). В четвъртък те трябва да проведат тренировка във Вашингтон.