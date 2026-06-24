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Национал остава в "Арда"

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Димитър Велковски

Защитникът на "Арда" и националния отбор на България Димитър Велковски удължи своя договор с тима от Кърджали. Това стана след среща между бранителя и спортния директор Ивайло Петков, на която двете страни уточниха всички подробности около договора, който е до 2028г.

Димитър Велковски заигра за "Арда" преди две години и изигра 62 мача с екипа на тима от Кърджали. Също така той е част от мъжкия национален отбор на България. Преди две седмици също за нови две години договор подписа и капитанът Анатолий Господинов.

"Ръководството на "ПФК Арда", треньорите, футболистите и феновете пожелават на Велковски и Господинов още много успехи с фланелката на клуба", заявиха от клуба.

Димитър Велковски

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