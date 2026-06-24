Проститутките в Лос Анджелис вдигнаха цената на $ 10 000

* 13 арестувани за трафик на сексработнички

* Тръмп бесен от скандирания на стадионите

Бизнесът на проститутките в САЩ процъфтява по време на световното, отбелязва “Дейли Мейл”.

Цената на елитните ескорти в Лос Анджелис вече е достигнала до невероятните 10 000 долара на час. И всички графици им били заети до последната минута.

“Имах заявка и от един от футболистите на първенството, но няма да споделя името му. Членовете на различните делегации са редовни клиенти, особено тези от Близкия изток”, категорична е една от дамите на нощта пред английското издание.

Вкусовете също били различни, като се включвала цялата гама от услуги срещу заплащане.

В същото време властите в Роуд Айланд арестуваха 13 човека, свързани с трафика на жени, които да работят по време на световното.

В малкото градче Провидънс има огромно струпване на фенове от първенството, защото там предлагат доста добри цени за престой, за разлика от големите градове.

Според обвиненията поне 7 от тях са се опитали да вкарат 20 проститутки на територията на града, където обаче техните услуги са нелегални. Един се е опитал дори да експлоатира малолетна.

Точно в Провидънс бяха настанени повечето от феновете на Шотландия, които обаче не се интересували много от услугите на дамите, а си гледали бирата.

На всичко отгоре те събрали 30 000 долара и ги дарили на общината за развитие на европейския футбол в града и популяризирането му сред децата.

Най-ядосан от ситуацията до момента бил американският президент Доналд Тръмп. Почти на всеки стадион се скандира срещу него и най-вече за връзката му с Хауърд Епстийн. Тръмп бе споменаван на много места в разпространените файлове за дейността на най-известният сексуален насилник, известен с любовта си към малки момичета. Там имаше и други личности от американския елит, както и британския принц Андрю.