Бленджини след победата над Италия: Трябва буквално да си готов да умреш на полето, за да печелиш

Треньорът на волейболистите Джанлоренцо Бленджини коментира сладката победа с 3:2 над родината му Италия в първия мач от втората седмица на Лигата на нациите..

"Ние никога не се предаваме. Това е много по-труден сезон от предишните издания. За да спечелиш, трябва да си готов на всичко, буквално да умреш на полето. Видяхме, че Италия спечели първия гейм, но ние се завърнахме. Срещу Белгия беше обратното. До голяма степен е и въпрос на ментална енергия - да бъдеш концентриран, да бъдеш фокусиран.

Справихме се добре в края на геймовете, особено в третия гейм, когато ситуацията бе точка за точка. Знаехме, че те са много добри на сервис. Знаем и, че трябва още да работим много, за да се подобряваме. Ако се борим във всеки един мач, ще останем до край в играта.

Специална победа, всеки мач е различен. Не можем да сравняваме с финала на световното първенство, но не бива да подценяваме точките, които ще вземем в ранглистата. Не знаех, че България не е побеждавала Италия от толкова години, но съм доволен", завърши Бленджини.

Във финала на световното през септември миналата година България отстъпи срещу Италия с 1:3.