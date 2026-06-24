Пьотър Нестеров стигна четвъртфинал в Пловдив, Александър Василев отпадна

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Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният състезател от националния ни отбор за купа "Дейвис" победи шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция) с 6:3, 6:3.

В следващия кръг роденият в Русия тенисист очаква победителя от мача между Томаш Беркиета (Полша) и Томазо Компанучи (Италия).

В друга среща от втория кръг финалистът при юношите от US Open Александър Василев загуби от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) с 1:6, 5:7.

Антъни Генов и Алекс Ганчев са четвъртфиналисти на двойки след успех срещу първите поставени Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия) с 6:4, 6:4.