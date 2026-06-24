ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две деца от "Славия" и баща им са загиналите при к...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23105844 www.24chasa.bg

Пьотър Нестеров стигна четвъртфинал в Пловдив, Александър Василев отпадна

748
Пьотър Нестеров Снимка: БФТ

Пьотър Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният състезател от националния ни отбор за купа "Дейвис" победи шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция) с 6:3, 6:3. 

В следващия кръг роденият в Русия тенисист очаква победителя от мача между Томаш Беркиета (Полша) и Томазо Компанучи (Италия).

В друга среща от втория кръг финалистът при юношите от US Open Александър Василев загуби от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) с 1:6, 5:7.

Антъни Генов и Алекс Ганчев са четвъртфиналисти на двойки след успех срещу първите поставени Александър Донски и Сидхант Бантия (Индия) с 6:4, 6:4.

Пьотър Нестеров Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)