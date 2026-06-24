За Белингам може, за други - не

Светът изумен защо звездата на Англия не беше изгонен според новото правило на ФИФА

Защо Джуд Белингам не бе изгонен? Този въпрос търси логичен отговор след нулевото равенство на Англия срещу Гана.

Асът на родината на футбола бе уловен от камерите как с ръка закрива устата си, докато говори нещо на съперника си Джордан Аю.

Както е известно, според новите разпоредби на ФИФА, ако играч действа по този начин, то санкцията е червен картон. Правилото носи името “Винисиус”, след като бразилският ас на “Реал” обвини в расизъм преди месеци Джанлука Престиани от “Бенфика”.

Нищо обаче не бе доказано, тъй като играчът на португалците бе покрил устата си с тениска. За да не се стига повече до такава ситуация, световната централа взе решение да въведе новото правило.

Само преди дни парагвайският нападател Мигел Алмирон стана първият играч, изгонен на световното първенство, защото си е запушил устата по време на втория мач от груповата фаза на страната си срещу Турция. Тогава реферът не видя ситуацията с парагваеца, но колегите му от ВАР го привикаха. И Алмирон бе изгонен. Но за действията си Белингам не получи червен картон.

“Двойни стандарти? Джуд Белингам избегна червения картон във вторник по време на мача между Англия и Гана”, написа френското издание RMC Sport по темата с аса на британците. Белингам може да се смята за късметлия, че е избегнал вниманието на хондураския съдия Саид Мартинес, който вече бе силно критикуван за други спорни решения по време на този мач. Селекционерът на Гана Карлош Кейрош обвини реферите и ВАР, че не са отсъдили дузпа за африканците.

“Има ли ВАР на първенството”, попита след срещата репортерите селекционерът на Гана. След като му бе обяснено, че системата работи, той отговори лаконично: “Явно в този момент реферите от стаята са били за кафе”.

Иначе равенството на Англия не трябва да изненадва феновете на статистиката. На 4-о поредно голямо първенство родината на футбола не побеждава във втория си мач от групова фаза. Серията на британците започва от европейското през 2021 г., когато в двубой номер 2 от първата фаза завърши 0:0 с Шотландия. На световното в Катар срещу САЩ резултатът бе същият. Преди 2 г. на Евро 2024 Хари Кейн и компания направиха 1:1 с Дания.

Иначе с равенството между Англия и Гана и двата тима си гарантираха участие в 1/16-финалите на световното.