Шампион с "Интер" подписа с ЦСКА

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Италианският полузащитник Стефано Сенси е второто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Халфът се присъединява към „армейците" от кипърския "Анортозис", като подписа договор за две години и ще носи фланелката с номер 8, съобщиха от "червения" клуб.

Стефано Сенси е роден на 5 август 1995 г. в Урбино, Италия. В юношеските си години преминава през школите на "Урбания", "Римини" и "Чезена".

Дебютът му в професионалния футбол е през 2013 г. В родината си защитава цветовете на "Чезена", "Сасуоло", "Интер", "Сампдория" и "Монца".

Сенси е двукратен шампион на Италия с "Интер" - през 2021 и 2024 г. С екипа на „нерадзурите" печели и две суперкупи на Италия - през 2021 и 2023 г.

Полузащитникът е част от различните юношески и младежки национални формации на Италия, а през 2018 г. дебютира за представителния тим на „скуадра адзура". За националния отбор записва общо 9 мача и 3 гола.

През септември 2025 г. Сенси преминава в кипърския "Анортозис", където изиграва 27 двубоя, реализира 9 попадения и прави 7 асистенции.