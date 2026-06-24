Нова теория на конспирациите - титлата е за Кристиано Роналдо

Португалецът вкара на 11-о голямо първенство, следващите европейци са се разписвали само на шест

След победата на Португалия над Узбекистан с 5:0 се появи нова теория на конспирацията, според която титлата ще е за тима на Кристиано Роналдо. Всяко световно си има емблема, която е в черно и бяло, но и официални цветове. Изследване показва, че от 2004 г. насам печели тимът, чиито цветове на националния флаг съвпадат с тези на първенството. И сега всичко, дори синьото от малкото щитове в средата на флага съвпадали. Направен бил дори спектърен анализ на официалните цветове от 2004 г. насам и абсолютно всичко било, както е знамето на Португалия.

“Завърнах се! Завърнах се!”, крещеше Роналдо, след като вкара първия от двата си гола срещу нещастните узбеки. Той бе засипан от критики след равенството с ДР Конго в първия двубой.

Така той стана първият, който е вкарвал на шест световни първенства, постижение, което едва ли ще бъде подобрено. С второто си попадение пък задмина легендата Еузебио като вечен голмайстор на Португалия.

Но той записа още едно уникално постижение, което повече показва величието му. Роналдо вкара на 11-о голямо първенство в кариерата си - световно и европейско. Няма друг европеец, който да е постигал това. А след него са германците Юрген Клинсман, Мирослав Клозе и швейцарецът Джердан Шакири. А те имат само 6 големи първенства.

Кристиано отново показа и лошото си отношение към Лионел Меси, който ден преди него потроши един куп рекорди, като голове на световно, изиграни мачове, изиграни минути и победи на шампионат на планетата.

“Вчера Меси”, започна да задава въпрос журналист след двубоя. “Следващия въпрос”, отвърна Роналдо и извърна главата си на другата страна.

Сестра му Катя веднага реагира, като пусна в социалните мрежи своя снимка в стар екип на брат си. “Върху нея има следи от тревата и потта на най-великия играч за всички времена. Човек, който обича безумно родината си. Продължавай все така братко!”, написа тя.

Издънката на португалците в първия двубой обаче ще продължи да ги преследва. Победата над Колумбия в последния двубой е задължителна, защото в противен случай се отива в доста по-сложен поток на световното и шансовете за титла, колкото и конспираторите да вярват в тях, намаляват.

Колумбия постигна втора победа и се класира за 1/16-финалите, като ѝ трябва само равенството срещу Португалия.

Вторият от тази група още на 1/8-финал има шанс да се изправи срещу Испания, докато победителят най-вероятно първо ще срещне Хърватия, а след това Белгия или Канада.

Колумбийците стигнаха доста лесно до победата, като два гола на звездата им Луис Диас бяха отменени за засада, единият след намесата на ВАР, което не би трябвало да става на световното. Там действа уж система за полуавтоматичен офсайт, която сигнализирала на момента.

Голям мач направи вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси, който записа един куп спасявания.

За втори пореден мач се разписа 30-годишният защитник на английския “Кристъл Палас” Даниел Муньос.