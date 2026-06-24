Алекс Николов: Нещо голямо е да победиш най-силния отбор в света!

Основният реализатор на волейболния ни тим Алекс Николов наниза 19 точки за победата с 3:2 над Италия в Любляна (Слвн) и бе много развълнуван и доволен след първия ни мач от втората седмица в Лигата на нациите.

"Едно голямо евала на целия отбор за усилията. Не беше лесно, но те успяха да балансират и да направим такъв обрат след загубата на първия гейм е характеристика на много силен отбор.

Съотборниците ми успяха да балансират, това може би не се вижда от хората, които не са играли волейбол. Те видяха, че не ми е лесно, особено на сервис, но ме вкараха в ритъм в разиграванията и в петия гейм бях на обичайното си високо ниво. Отново имахме грешки при сервис, и особено аз, но мисля, че още в следващия мач това може да се коригира.

Евала на публиката, имаше цял сектор с българи. Надяваме се да ни подкрепят и утре, когато ще има повече словенци, разбира се. Да победиш Италия е нещо голямо. Те са най-силният отбор в света", сподели 22-годишният посрещач.

Преди днес имахме 10 загуби поред от Италия за 11 г., като последната бе във финала на световното във Филипините миналия септември.