Георги Миланов и "Ботев" (Пд) се разбраха за договор

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Георги Миланов и пловдивския "Ботев" са се разбрали за трансфер. Подписът ще бъде положен в четвъртък или петък. "24 часа" първи анонсира новината още на 12 юни.

34-годишният офанзивен халф, който е футболист на България за 2012 година наскоро се раздели с румънския гранд "Динамо" (Букурещ) и е избрал да продължи на "Колежа".

От "Ботев" се похвалиха с престижен изходящ трансфер. 18-годишният вратар Мариян Боев е подписал договор с белгийския "Генк". Високият почти 2 метра страж, който е рожба на школата на "жълто-черните" е пазил през изминалия сезон на формацията U18 в Елитната група. Одобрен е от "Генк", след едноседмични проби.

"Ботев" уреди още един контролен мач през тази седмица.

В събота на "Колежа" ще гостува тима на "Балкани" от Косово. Мачът срещу участника в Лигата на конференциите е от 20 часа.

В петък, момчетата на треньора Станислав Генчев играят контрола срещу "Арда" от 10 часа на футболен комплекс "Никола Щерев - Старика". Генчев ще използва два различни състава.

Продължават пробите на Алекс Джон и Уилямс Чимези, които се разписаха при успеха с 4:0 срещу плевенския "Спартак" в първия спаринг късно вечерта във вторник.