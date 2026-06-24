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Олимпийската ни медалистка Лора Христова подкрепи благородна кауза

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Лора Христова

Донесла на България бронзов олимпийски медал в биатлона от Милано/Кортина 2026 Лора Христова подкрепи благородна кауза.

Ето какво написа тя във фейсбук:

"Имала съм щастието да преживея много незабравими моменти в спорта.

Да се боря докрай. Да преодолявам трудности. Да вярвам, че всяка секунда има значение.

Но има победи, които са по-важни от всеки медал.

Победите, които дават на някого още един ден, още една прегръдка, още един шанс.

Затова подкрепям каузата на Ротари клуб Кюстендил „Град, който спасява живот".

Защото понякога с една навременна реакция, един дефибрилатор и един обучен човек може да се преодолее опасността и да се върне надеждата.

Нека заедно направим така, че повече хора да получат своя втори шанс.

Защото човешкият живот е безценен."

Лора Христова

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