Григор Димитров се поизмъчи с анонимен йорданец, стигна 1/4-финал в Майорка

Григор Димитров сам си направи живота труден, но все пак направи достатъчно, за да си припомни нещо позабравено.

Най-добрият български тенисист за първи път през този сезон спечели два поредни мача на турнир от календара на АТП и стигна четвъртфинал на тревата в Майорка. Бившият №3 отстрани 6:2, 6:4 Абдулах Шелбайх от Йордания, който е 299-и в света и влезе в основната схема като "щастлив губещ".

Съперникът на Димитров имаше очевиден проблем с дясното бедро в края на първия сет, но след медицинска помощ не само реши да продължи, но и стигна до възможност за пробив. Григор се справи и при 5:3 на свой сервис можеше да приключи, но загуби началния си удар. Мачът обаче свърши в следващия гейм и така българската звезда вече има 4 победи в АТП тази година - две поредни от "Уимбълдън" през юли.

За Димитров това е първи четвъртфинал от 11 април 2025 г., когато загуби 0:6, 0:6 от Алекс де Минор (Авл) в Монте Карло. Следващият му съперник е Алехандро Давидович Фокина. Испанецът в момента е №25 в света и е спечелил и двата си мача с Григор до момента.