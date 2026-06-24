Бог Меси празнува 39 днес на световното

В сряда, 24 юни 2026 г., Лионел Меси навърши 39 години. Той празнува рождения си ден насред световното първенство, като вече е пренаписал историята на голмайсторите на мондиалите.

Зад гърба си има тежко детско заболяване, договор на салфетка и над 900 гола. Накратко - живият бог на футбола.

Началото: Росарио, болест и спасителен трансфер в "Барселона"

Лионел Меси е роден на 24 юни 1987 г. в Росарио, голям аржентински град с работнически квартали и прашни улици.

Баща му е работник в стоманодобивен завод, майка му - във фабрика. Малкият няма елитен произход, нито връзки във футбола.

По-големият му брат Матиас тренира в младежкия клуб "Грандоли", когато петгодишният Лео последва примера му.

Баба му Селия го води на първите му тренировки: тя е единствената в семейството, която вярва, че внукът ѝ ще стане футболист. Умира, когато Лео беше на 11 години, и оттогава той мълчаливо посвещава повечето си мисли и всеки на нея.

Заедно с нарастващите му спортни успехи, го сполетява и тежък удар. На 11 години Меси тежи около 30 кг и е висок 127 см, а лекарите му поставиха диагноза дефицит на растежния хормон. Спестяванията на семейството покриват само две години лечение, а са необходими три.

Аржентинските клубове отказват да помогнат и през 2000 г. на сцената се появява Барселона. След пробен период клубът се съгласява да покрие разходите и Карлос Решак подписва с бащата споразумение върху салфетка в кафене. Това парче хартия беше продадено на търг през 2024 г. за над 900 000 долара.

Какво печели с "Барселона": клубни рекорди и осем "Златни топки"

От 13-годишна възраст Лео тренира с младежките отбори на каталунския клуб. Адаптацията му не е лесна: майка му и част от семейството му се завръщат в Аржентина, докато той остава в Европа с баща си. Носталгията не го сломява - напротив, гневът му се излива на терена.

На 17 години, 10 месеца и седем дни Меси отбелязва първия си гол в испанската лига за мъжкия отбор на "Барселона", което го прави най-младия играч на клуба, постигнал това. Следва ера, несравнима в историята на клуба: 672 гола в 778 мача, 269 асистенции, 35 трофея, включително четири титли от Шампионската лига (2006, 2009, 2011, 2015), осем „Златни топки" - абсолютен световен рекорд.

Меси си печели прякора „La Pulga Atomica" - Атомната бълха, заради стила си на дриблиране: с височина 170 см, той изчезва между краката на защитниците, преди те да успеят да реагират.

Как печели световното първенство през 2022 г. в Катар

В продължение на много години липсата на световна титла се смята за основно петно ​​в биографията на Меси. Загубите на финалите на световното първенство през 2014 г. и на Копа Америка през 2015 и 2016 г. се превръщат в национален проблем. Аржентинецът дори обявява оттеглянето си от националния отбор, но се завръща.

На 18 декември 2022 г. Аржентина се изправя срещу Франция във финала на световното в Катар. Резултатът е 2:2 в редовното време и 3:3 след продълженията. Аржентинците печелят с 4:2 след изпълнението на дузпи. Меси вдига световната купа над главата си, момент, на който целият футболен свят стана свидетел. Той извежда националния отбор и до победи в титлите за Копа Америка през 2021 и 2024 г.

"Интер Маями" и 900 гола: Кариера в северноамериканската футболна лига (МЛС)

През юли 2023 г. Меси подписва с "Интер Маями". Ходът променя статута на лигата: посещаемостта на мачовете на клуба се увеличава експоненциално, а глобалният интерес към МЛС достига своя връх. През декември 2025 г. Интер Маями печели Купата на МЛС, побеждавайки "Ванкувър" с 3:1. Меси е обявен за MVP (най-полезен играч) на сезона.

През пролетта на 2026 г. той отбелязва 900-ия гол в кариерата си. Според Spotrac, заплатата му през 2026 г. е 28,3 милиона долара. Заедно с договорите му с Apple и другите спонсори общият му доход се оценява на 70-80 милиона долара годишно.

Хеттрик срещу Алжир, дубъл срещу Австрия и рекорд: световното през 2026 г.

Меси играе на шестото си Световно първенство - никой никога не е правил повече в мъжкия футбол. Аржентина започва с разгром 3:0 над Алжир: капитанът отбелязва хеттрик - първият му в такъв турнир - за да се изравни с Мирослав Клозе (16 гола) на върха на вечната класация.

Вторият мач срещу Австрия е исторически. Меси пропуска дузпа, но в 38-ата минута вкарва 17-ия си гол на световни първенства, с което се изкачва на първо място, изпреварвайки Клозе. В добавеното време е отбелязан 18-ият му гол, с което е надминат резултатът на бразилката Марта (17 гола на световни първенство за жени). Аржентина води в Група J с шест точки и вече си е осигурила класиране за плейофите.

Семейство през 2026 г.: Антонела, деца и бизнес

Лео е женен за Антонела Рокуцо - познават се от детството и са израснали в един и същи град. Сватбата се състои на 30 юни 2017 г. в Росарио. Двойката има трима сина: Тиаго (роден през 2012 г.), Матео (2015 г.) и Сиро (2018 г.). Всички учат и тренират в академията на "Интер Маями".

През пролетта на 2026 г. в пресата се разпространяват слухове за четвърта бременност. Антонела ги отрича, въпреки че според близки до семейството и двамата мечтаят да имат дъщеря.

Бизнес извън футбола

Меси участва в различни бизнес начинания, между които са продуцентската компания "525 Росарио" (основана през септември 2024 г.), уругвайският клуб от четвърта дивизия "Депортиво ЛСМ", основан с Луис Суарес през май 2025 г.,

испанският клуб от пета дивизия UE Cornella, придобит на 16 април 2026 г. и други.

Нетното му състояние според Bloomberg възлиза над 1 милиард долара, което го прави втория най-богат футболист в историята след Кристиано Роналдо.