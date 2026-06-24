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ЦСКА падна 0:4 от украински тим

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Снимка: ЦСКА

ЦСКА инкасира неприятно поражение с 0:4 от украинския "Полесие" (Житомир) във втората си контролна среща, играна в Австрия.

Множество неточности и индивидуални грешки в играта на „армейците" позволиха на съперника да стигне до изразителен успех, а на свой ред в действията на „червените" определено липсваше свежест.

ЦСКА обърна словенския елитен "Брине" (Гросупле) до 2:1 за старт на контролите.

Последната проверка на носителя на купата на България в Австрия е в неделя от 19,00 ч българско време срещу полския "Одра" (Ополе).

Снимка: ЦСКА

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